Увеличение пространства лоджии и отделка
Перенос балконного блока внутрь для увеличения пространства лоджии ул. Щербинки. Порошковая окраска балконного рам блока в розовый цвет. Утепление лоджии пенополистиролом "термос" (пол, стены, потолок). Обшивка стен и потолка евровагонкой штиль с покраской, откосы и пол из ламината. Сборка встроенной мебели: шкаф "солдатик", мягкое посадочное место с отделкой изголовья из мягких стеновых панелей. Ламинированный под дерево подоконник и столешница. Проведен теплый пол и освещение, три типа: люстры, подсветка подоконника и споты в полу.