«Балконский» – это слаженная и постоянно развивающаяся в своем деле команда с опытом работы более 12 лет.

Приоритетным аспектом для нас является качество предоставляемых услуг. Мы стараемся творчески и индивидуально подходить к остеклению и отделке балконов и лоджий. Постоянно следим за новыми технологиями и трендами. Наш опыт и профессионализм позволяют производить работу как «Премиум сегмента», так и класса «Стандарт».

Мы проводим честные и исчерпывающие консультации дистанционно. Наши специалисты по монтажу оснащены дорогостоящим инструментом для работы и имеют привычку быть чистоплотными, аккуратными и вежливыми, а также есть еще много аргументов, по которым вы остановите свой выбор на нас. Предлагаем вам выяснить это опытным путем:

заявка на консультацию, а также выезд мастера на замер для составления сметы бесплатны и ни к чему вас не обязывают.

«Балконский» – это гастрономия в мире балконов!