О компании

«Балконский» – это слаженная и постоянно развивающаяся в своем деле команда с опытом работы более 12 лет.

Приоритетным аспектом для нас является качество предоставляемых услуг. Мы стараемся творчески и индивидуально подходить к остеклению и отделке балконов и лоджий. Постоянно следим за новыми технологиями и трендами. Наш опыт и профессионализм позволяют производить работу как «Премиум сегмента», так и класса «Стандарт». 

Мы проводим честные и исчерпывающие консультации дистанционно. Наши специалисты по монтажу оснащены дорогостоящим инструментом для работы и имеют привычку быть чистоплотными, аккуратными и вежливыми, а также есть еще много аргументов, по которым вы остановите свой выбор на нас. Предлагаем вам выяснить это опытным путем:
заявка на консультацию, а также выезд мастера на замер для составления сметы бесплатны и ни к чему вас не обязывают.

«Балконский» – это гастрономия в мире балконов!

Услуги

Установка пластиковых окон

Установка пластиковых окон

Производим замену и установку пластиковых окон под ключ в квартирах, частных домах и коттеджах.

Надежные профильные системы Rehau, Exprof, BRUSBOX, качественные многофункциональные стеклопакеты, фурнитура ведущих брендов Siegenia, MAKO, Roto и JU, профессиональный монтаж с гарантией.

Ламинация, порошковая окраска профиля, тонирование стеклопакетов и другие опции.

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Остекление балконов и лоджий

Остекление балконов и лоджий

Профессиональное пластиковое и алюминиевое остекление лоджий и балконов под ключ.

Лучшие профили Rehau, Exprof, Provedal, BRUSBOX, а также фурнитура Siegenia, MAKO, Roto и JU.

Гарантия на окна и монтаж по договору.

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Внутренняя отделка балконов и лоджий

Внутренняя отделка балконов и лоджий

Отделка балконов и лоджий под ключ, утепление базовое и типа «термос», монтаж электрики, освещения и теплых полов.

Большое количество вариантов отделки: дерево, ламинированные панели ПВХ, ламинат, липовый паркет, декоративная трафаретная штукатурка, мягкие стеновые панели из ткани.

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Внешняя отделка балконов и лоджий

Внешняя отделка балконов и лоджий

Отделка лоджий и балконов сайдингом снаружи, утепление (базовое, "термос"), монтаж крыши на деревянном или металлическом каркасе.

Внимание к деталям, качеству и эстетике отделочных работ.

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Совмещение комнаты с балконом/лоджией

Объединение лоджий и балконов

Объединение лоджий и балконов с кухней или комнатой.

Различные варианты конфигурации проема и его отделки.

Разнообразные решения по использованию нижней части балконного проёма (подоконник, столешница, мягкие панели и другие).

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Мебель для балконов и лоджий

Мебель для балконов и лоджий

Изготавливаем встраиваемую мебель под заказ: открывающиеся лари, ниши, тумбы под подоконник, различные шкафы и антресоли, диваны, рабочие столы, бутылочницы для вина и прочее.

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Утепление балконов и лоджий

Утепление балконов и лоджий

Утепляем балконы и лоджии по двум вариантам.

Базовый - входит в стоимость внутренней отделки.

Термос - создает комфортную температуру в зимнее время.

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Установка крыши

Установка крыши

Установим крышу на балкон или лоджию последнего этажа. Каркас может быть деревянным или железным на ваш выбор.

Монтаж может быть произведен под ключ вместе с остеклением и отделкой, как внешней, так и внутренней.

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Наши работы

Установка пластиковых окон и дверей

Фото с монтажа дверей и окон ПВХ на разных объектах Нижнего Новгорода.

Остекление и отделка лоджии под ключ

Наши мастера произвели остекление лоджии и замену балконного блока на ул. Островского. Затем сделали базовое утепление и обшивку стен ламинатом, липовым паркетом и евровагонкой с ее покраской. Отделку потолка провели ПВХ панелями. Откосы выполнены из ламината, декор стен из декоративной рейки. На лоджии проведена электрика и освещение.
Остекление и отделка лоджии под ключ ул. Островского
Остекление и отделка лоджии под ключ ул. Островского
Остекление и отделка лоджии под ключ ул. Островского
Остекление и отделка лоджии под ключ ул. Островского
Остекление и отделка лоджии под ключ ул. Островского
Остекление и отделка лоджии под ключ ул. Островского
Остекление и отделка лоджии под ключ ул. Островского

Объединение и отделка лоджии

Объединение лоджии с кухней и ее отделка на ул. Горная. Оформление балконного проема трафаретной штукатуркой с покраской. Проведение электрики, освещения, подсветки подоконника и теплого пола. Обшивка стен евровагонкой с покраской в разные цвета. Сборка и установка встроенного шкафа с винной полкой (бутылочницей) и антресоли на другой стороне лоджии.
Объединение и отделка лоджии ул. Горная
Объединение и отделка лоджии ул. Горная
Объединение и отделка лоджии ул. Горная
Объединение и отделка лоджии ул. Горная
Объединение и отделка лоджии ул. Горная
Объединение и отделка лоджии ул. Горная

Замена остекления лоджии и отделка

Замена остекления лоджии на ул. Берёзовская, профиль exprof, стеклопакет 32 мм с мультифункциональным напылением, три стекла, фурнитура SIEGENIA (Германия). Утепление экструдированным пенопластом. Внутренняя отделка фасада и одной стороны из липового паркета (кирпичики), домашняя стена - евровагонка штиль. На лоджию выведено освещение и сделана подсветка подоконника. Установлена встроенная тумба под боковым окном. Также заменён балконный блок.
Замена остекления лоджии ул. Берёзовская
Замена остекления лоджии ул. Берёзовская
Замена остекления лоджии ул. Берёзовская
Замена остекления лоджии ул. Берёзовская

Увеличение пространства лоджии и отделка

Перенос балконного блока внутрь для увеличения пространства лоджии ул. Щербинки. Порошковая окраска балконного рам блока в розовый цвет. Утепление лоджии пенополистиролом "термос" (пол, стены, потолок). Обшивка стен и потолка евровагонкой штиль с покраской, откосы и пол из ламината. Сборка встроенной мебели: шкаф "солдатик", мягкое посадочное место с отделкой изголовья из мягких стеновых панелей. Ламинированный под дерево подоконник и столешница. Проведен теплый пол и освещение, три типа: люстры, подсветка подоконника и споты в полу.
Увеличение пространства лоджии и отделка ул. Щербинки
Увеличение пространства лоджии и отделка ул. Щербинки
Увеличение пространства лоджии и отделка ул. Щербинки
Увеличение пространства лоджии и отделка ул. Щербинки
Увеличение пространства лоджии и отделка ул. Щербинки
Увеличение пространства лоджии и отделка ул. Щербинки
Увеличение пространства лоджии и отделка ул. Щербинки

Объединение лоджий и балконов

Объединение лоджий и балконов
Объединение лоджий и балконов
Объединение лоджий и балконов
Объединение лоджий и балконов

Наружная отделка балкона сайдингом

Наружная отделка балкона сайдингом
Наружная отделка балкона сайдингом
Наружная отделка балкона сайдингом
Наружная отделка балкона сайдингом
Наружная отделка балкона сайдингом
Внешняя отделка балконов и лоджий
Внешняя отделка балконов и лоджий
Отношение к работе
Мы любим свое дело, любим чтобы наша работа была качественной и красивой, всегда хотим, чтобы клиент остался в восторге! Доказательством этому служат многочисленные отзывы и рекомендации.
Внимание к деталям
От начала и до конца ваш проект будет вести одна бригада, исключены сбои в передаче информации между сотрудниками компании, у нас невозможен "испорченный телефон". Поэтому все ваши просьбы и пожелания будут услышаны и реализованы.
Сроки монтажа
Даже сложную отделку и остекление лоджии готовы реализовать за 3-7 дней без потери в качестве работ, в то время, как другие объявят вам десять дней.
Вопрос мастеру

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Контакты
+7 (831) 234-15-71
info@balkonsky-nn.ru
Нижний Новгород, ул. Памирская, 11В
ежедневно c 9:00 до 20:00

Работаем не только по Нижнему Новгороду, но и в городах:
Дзержинск, Бор, Кстово, Балахна, Городец, Богородск.

Реквизиты компании:

ИП Хрисанфов Артем Николаевич
ИНН: 526107039230
ОГРН: 320527500062565

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